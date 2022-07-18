Упаковщикам платят до 57,8 тыс. грн: какие вакансии предлагают украинцам за границей
Украинцам за границей чаще всего предлагают работу в странах ЕС и Израиле, так было и до войны. По данным исследования OLX Работа, в июле 2022 года больше всего вакансий в Польше – 1 787.
Здесь предложений больше, чем в десятке стран-лидеров по количеству объявлений вместе взятых.
В тройке лидеров – Германия и Израиль, где предлагают 369 и 303 вакансий соответственно.
Средние зарплаты украинцев за границей
Больше всего украинцам рабочих специальностей платят в США – 110 тыс. грн в месяц, в Канаде (95 тыс. грн), Норвегии (90 тыс. грн) и Израиле (85 тыс. грн).
В то же время, самые низкие средние зарплаты по Европе – до 30 тыс. грн – предлагают в Болгарии (20,2 тыс. грн), Венгрии (24,5 тыс. грн) и Греции (27,5 тыс. грн).
Какие специалисты востребованы за границей
Украинцам за границей предлагают идти разнорабочими, на производство и в транспортную сферу.
Лидер по количеству объявлений – работа упаковщиком/фасовщиком, за которую неплохо платят. К примеру, в Литве — 28 тыс. грн, а в Нидерланлах – 57,8 тыс. грн.
Разнорабочим платят в разных странах от 31 тыс. грн до 87,6 тыс. грн, а водителям – от 39,5 до 81,5 тыс. грн.
В июле работодатели за границей чаще всего ищут таких специалистов:
- упаковщик/фасовщик;
- разнорабочий;
- водитель;
- швея;
- оператор;
- сборщик;
- строитель;
- сиделка;
- сортировщик;
- уборщик.
Источник: OLX Робота