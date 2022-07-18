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Факты / Украина / Общество

Упаковщикам платят до 57,8 тыс. грн: какие вакансии предлагают украинцам за границей

Валентина Летяк, редактор ленты
Пакуальник
Фото: Depositphotos

Украинцам за границей чаще всего предлагают работу в странах ЕС и Израиле, так было и до войны. По данным исследования OLX Работа, в июле 2022 года больше всего вакансий в Польше – 1 787.

Здесь предложений больше, чем в десятке стран-лидеров по количеству объявлений вместе взятых.

В тройке лидеров – Германия и Израиль, где предлагают 369 и 303 вакансий соответственно.

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Фото: OLX Робота

Средние зарплаты украинцев за границей

Больше всего украинцам рабочих специальностей платят в США – 110 тыс. грн в месяц, в Канаде (95 тыс. грн), Норвегии (90 тыс. грн) и Израиле (85 тыс. грн).

В то же время, самые низкие средние зарплаты по Европе – до 30 тыс. грн – предлагают в Болгарии (20,2 тыс. грн), Венгрии (24,5 тыс. грн) и Греции (27,5 тыс. грн).

Середні зарплати українців за кордоном

Фото: OLX Работа

Какие специалисты востребованы за границей

Украинцам за границей предлагают идти разнорабочими, на производство и в транспортную сферу.

Лидер по количеству объявлений – работа упаковщиком/фасовщиком, за которую неплохо платят. К примеру, в Литве — 28 тыс. грн, а в Нидерланлах – 57,8 тыс. грн.

Разнорабочим платят в разных странах от 31 тыс. грн до 87,6 тыс. грн, а водителям – от 39,5 до 81,5 тыс. грн.

В июле работодатели за границей чаще всего ищут таких специалистов:

  • упаковщик/фасовщик;
  • разнорабочий;
  • водитель;
  • швея;
  • оператор;
  • сборщик;
  • строитель;
  • сиделка;
  • сортировщик;
  • уборщик.
Які спеціалісти затребувані за кордоном

Фото: OLX Робота

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Источник: OLX Робота

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