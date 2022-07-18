Июль, 18 в 16:01

Украинцам за границей чаще всего предлагают работу в странах ЕС и Израиле, так было и до войны. По данным исследования OLX Работа, в июле 2022 года больше всего вакансий в Польше – 1 787.

Здесь предложений больше, чем в десятке стран-лидеров по количеству объявлений вместе взятых.

В тройке лидеров – Германия и Израиль, где предлагают 369 и 303 вакансий соответственно.

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Средние зарплаты украинцев за границей

Больше всего украинцам рабочих специальностей платят в США – 110 тыс. грн в месяц, в Канаде (95 тыс. грн), Норвегии (90 тыс. грн) и Израиле (85 тыс. грн).

В то же время, самые низкие средние зарплаты по Европе – до 30 тыс. грн – предлагают в Болгарии (20,2 тыс. грн), Венгрии (24,5 тыс. грн) и Греции (27,5 тыс. грн).

Какие специалисты востребованы за границей

Украинцам за границей предлагают идти разнорабочими, на производство и в транспортную сферу.

Лидер по количеству объявлений – работа упаковщиком/фасовщиком, за которую неплохо платят. К примеру, в Литве — 28 тыс. грн, а в Нидерланлах – 57,8 тыс. грн.

Разнорабочим платят в разных странах от 31 тыс. грн до 87,6 тыс. грн, а водителям – от 39,5 до 81,5 тыс. грн.

В июле работодатели за границей чаще всего ищут таких специалистов:

упаковщик/фасовщик;

разнорабочий;

водитель;

швея;

оператор;

сборщик;

строитель;

сиделка;

сортировщик;

уборщик.

Источник: OLX Робота