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Факты / Украина / Общество

Проводят агитацию и раздают газеты: оккупанты готовятся к псевдореферендуму в Луганской области

Валентина Чорна, редактор ленты
Проводят агитацию и раздают газеты: оккупанты готовятся к псевдореферендуму в Луганской области
Фото: Depositphotos

Российские оккупанты готовятся к псевдореферендуму по присоединению временно оккупированной территории Луганской области к России.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что захватчики боятся контрнаступления и большого количества оружия, поэтому псевдореферендум хотят провести раньше, а не 11 сентября, как планировали.

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– Орки имеют огромные логистические проблемы из-за уничтожения складов из БК. Во-вторых, россияне понимают, что украинские территории им не поддаются, боятся контрнаступления, поэтому захваченный Донбасс полностью они не смогут быстро присоединить к РФ, чтобы объявить всеобщую мобилизацию, поэтому решили не ждать — и уже проводят агитацию на оккупированной части Луганской области о присоединении к России, – рассказал Гайдай.

По словам Гайдая, на захваченных территориях жителям раздают газеты с материалами о “позитиве” присоединения к РФ.

— Оккупационные власти уже создали “штаб” по подготовке псевдовыборов без выбора. Радует настроение местного населения временно оккупированных территорий – люди ждут деоккупацию. И в Луганске, и в Алчевске, и в Кадиевке, во всех населенных пунктах украинской Луганщины, – добавил Гайдай.

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