Июль, 18 в 22:31

Российские оккупанты готовятся к псевдореферендуму по присоединению временно оккупированной территории Луганской области к России.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что захватчики боятся контрнаступления и большого количества оружия, поэтому псевдореферендум хотят провести раньше, а не 11 сентября, как планировали.

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– Орки имеют огромные логистические проблемы из-за уничтожения складов из БК. Во-вторых, россияне понимают, что украинские территории им не поддаются, боятся контрнаступления, поэтому захваченный Донбасс полностью они не смогут быстро присоединить к РФ, чтобы объявить всеобщую мобилизацию, поэтому решили не ждать — и уже проводят агитацию на оккупированной части Луганской области о присоединении к России, – рассказал Гайдай.

По словам Гайдая, на захваченных территориях жителям раздают газеты с материалами о “позитиве” присоединения к РФ.