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Факты / Украина / Общество

СБУ задержала агента спецслужб РФ, собиравшую данные для ракетных ударов по Киеву

Марта Бондаренко, редактор ленты
СБУ задержала агента спецслужб РФ, собиравшую данные для ракетных ударов по Киеву

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила и задержала пособницу российских спецслужб, собиравшую для врага координаты объектов для ракетных ударов по столице.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, 60-летняя гражданка Украины получала задания от кураторов из РФ и передавала им фотографии и геолокацию военных объектов, объектов гражданской критической инфраструктуры в столице и области.

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По предварительной информации, враг планировал использовать эти данные для нанесения ракетных ударов, а также для возможного проведения диверсий в Киеве.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Расследование продолжается.

Источник: СБУ
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