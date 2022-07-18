СБУ задержала агента спецслужб РФ, собиравшую данные для ракетных ударов по Киеву
В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила и задержала пособницу российских спецслужб, собиравшую для врага координаты объектов для ракетных ударов по столице.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Так, 60-летняя гражданка Украины получала задания от кураторов из РФ и передавала им фотографии и геолокацию военных объектов, объектов гражданской критической инфраструктуры в столице и области.
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По предварительной информации, враг планировал использовать эти данные для нанесения ракетных ударов, а также для возможного проведения диверсий в Киеве.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Расследование продолжается.