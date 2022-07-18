Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

В Украине хотят освободить от мобилизации некоторые категории людей: кого это будет касаться

Валентина Чорна, редактор ленты
В Украине хотят освободить от мобилизации некоторые категории людей: кого это будет касаться
Фото: Depositphotos

В Украине планируется освободить от мобилизации некоторые категории населения. В частности, речь идет о людях, чьи родные погибли или пропали без вести во время полномасштабной войны в Украине.

В понедельник, 18 июля, соответствующий законопроект №7481 по расширению перечня людей, не подлежащих призыву во время мобилизации, в первом чтении поддержала Верховная Рада.

За соответствующее решение проголосовало 298 народных депутатов. Подготовка ко второму чтению будет по сокращенной процедуре, на правки отведено 7 дней.

Сейчас смотрят

В пояснительной записке отмечается, что проект закона разработан из-за необходимости “предусмотреть положения закона, которые позволяли бы получить отсрочку лицам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести не только во время проведения антитеррористической операции, а также во время операции Объединенных сил и во время операции действия военного положения”.

Близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Читайте
Всех на фронт не будут забирать: в ВСУ объяснили, почему повестка не означает мобилизацию

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка