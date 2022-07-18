Июль, 18 в 17:01

В Украине планируется освободить от мобилизации некоторые категории населения. В частности, речь идет о людях, чьи родные погибли или пропали без вести во время полномасштабной войны в Украине.

В понедельник, 18 июля, соответствующий законопроект №7481 по расширению перечня людей, не подлежащих призыву во время мобилизации, в первом чтении поддержала Верховная Рада.

За соответствующее решение проголосовало 298 народных депутатов. Подготовка ко второму чтению будет по сокращенной процедуре, на правки отведено 7 дней.

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В пояснительной записке отмечается, что проект закона разработан из-за необходимости “предусмотреть положения закона, которые позволяли бы получить отсрочку лицам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести не только во время проведения антитеррористической операции, а также во время операции Объединенных сил и во время операции действия военного положения”.

Близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.