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Факты / Украина / Общество

В Украине запретили взимать долги за коммуналку во время военного положения

Валентина Чорна, редактор ленты
В Украине запретили взимать долги за коммуналку во время военного положения
Фото: Depositphotos

В Украине запретили принудительно взимать с физических лиц задолженности по жилищно-коммунальным услугам на период действия военного положения.

В понедельник, 18 июля, во время пленарного заседания Верховной Рады законопроект №7317 поддержало 287 нардепов.

Согласно документу, предлагается внести изменения в пункт 102 раздела XIII Заключительные и переходные положения закона Об исполнительном производстве, предусматривающие, что временно, на период действия военного положения на территории Украины запрещается принудительное исполнение решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

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Ранее эта норма действовала в отношении предприятий ОПК, органов военного управления, воинских частей, вузов, учреждений и организаций ВСУ.

Отметим, что этот законопроект был поддержан парламентом в начале мая 2022 года, однако впоследствии вето наложил президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению главы государства, закон не содержал четкого механизма применения установленных им положений, а также критериев отнесения лиц к кругу субъектов, на которые будет распространяться его действие.

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