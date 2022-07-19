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Факты / Украина / Общество

Жена Григория Козловского рассказала, как забросала камнями россиян на Кипре

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Жена Григория Козловского рассказала, как забросала камнями россиян на Кипре

Известная украинская певица, жена бизнесмена Григория Козловского Юлия Думанская рассказала, как вывозила детей из Украины после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

За рубежом у певицы даже произошел инцидент с россиянами.

Об этом Юлия Думанская рассказала в интервью Слава+.

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Так, Думанская сначала машиной поехала с детьми к знакомым во Францию. Дорога длилась почти полтора дня.

Через несколько недель во Франции звезду с детьми ограбили ночью, когда все спали. У Юлии украли €5 тыс. и драгоценные часы. Тогда она решила переехать на Кипр.

— На Кипре все было прекрасно, но один минус: Кипр лоялен к москалям. Они там на каждом шагу. И когда ты читаешь, что они убивают детей в твоей стране, а здесь они рядом с тобой ходят на детской площадке и чтокают /какают, то не очень красиво. Я в таких ситуациях просто забирала детей и уходила в другое место, — рассказывает Юлия.

Впрочем, однажды к ее дочери подошла девочка и по-русски попросила поиграть с ней. Дочь Думанской знает, что те, кто говорит по-русски — русские, поэтому она отказалась играть с ней. На это мама россиянки заявила — что так нельзя, потому что дети не в политике.

В ситуацию пришлось вмешаться Юлии Думанской, которая в доступной форме объяснила россиянке ситуацию, учитывая зверства и убийства орков в Украине.

Кроме того, Думанская рассказала, что во время их пребывания на Кипре проходил автопробег россиян с флагами. Тогда она вместе с незнакомой украинкой взяли камни и начали бросать в их колонну машин.

Стоит отметить, что Григорий Козловский, как многодетный отец, тоже мог уехать за границу, но решил остаться. По его мнению, в такое сложное для страны время каждый должен помогать, как может.

— Кто-то не может и не умеет воевать, но умеет деньги зарабатывать, платить налоги, трудоустраивать других людей. У каждого свой фронт. Мы как те муравьи: каждый должен принести свою частичку для победы, поэтому надо оставаться и помогать. А те, кто уехал, это на их совести, — добавил Козловский.

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