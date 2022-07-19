Июль, 19 в 15:56

Министерство внутренних дел обеспечит усиленную охрану учебных заведений Украины в следующем учебном году.

Об этом во время брифинга сообщила представитель МВД Алена Матвеева. Она отметила, что вернуться к очному обучению смогут только те учебные заведения, которые будут соответствовать определенным нормам безопасности.

В рамках проекта Безопасная образовательная среда МВД совместно с Минобразования будут проводить профилактические мероприятия.

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— Одной из таких мер будет размещение ярких информационных стендов относительно мер безопасности, которые нужно предпринимать при наступлении опасных ситуаций. В начале учебного года представители МВД совместно с учителями проведут уроки безопасности во всех школах Украины, которые начнут очное обучение. В первой декаде следующего года также будет обеспечена усиленная охрана учебных заведений, – сказала Матвеева.

По словам Матвеевой, представители ГСЧС уже провели более 3,5 тыс. тренировок по эвакуации. К тому же планируется разработать мобильное приложение для детей со всеми возможными ответами на вопросы безопасности.

– Будут внесены определенные необходимые изменения в учебную программу учеников 6-11 классов, а именно в предмет Защита Украины. Будет добавлен предмет, который будет рассказывать о минной безопасности, то есть как себя вести, если увидели взрывоопасный предмет, — сказала представитель МВД.

Также МВД будет продолжать уделять особое внимание противодействию домашнему насилию, безопасному поведению в интернете и противодействию буллингу в школах.