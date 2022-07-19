Июль, 19 в 16:27

Российские захватчики активизировали СМС-рассылку, в которой запугивают массированными ракетными обстрелами Украины и нападением со стороны Беларуси.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что в последние дни украинцы активно получают сообщения о том, что “с 19 по 21 июля планируются массированные ракетные обстрелы” в некоторых городах Украины.

Также в фейковых СМС говорится, что “со стороны Беларуси диверсионные группы продвинутся до 15-20 км по территории Украины для отвлечения наших войск на других направлениях”.

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– Предостерегаем: в данном случае враг использует такой элемент информационно-психологической операции, как “анонимный авторитет”. То есть происходит рассылка вроде бы “инсайдерской” информации от “надежного источника где-то из ведомств”, — говорится в сообщении.

В ЦПД напомнили, что с начала полномасштабной войны 24 февраля по всей территории сохраняется высокая вероятность ракетных обстрелов, поэтому ни в коем случае не следует игнорировать сигналы тревоги.