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Факты / Украина / Общество

Григорий Козловский: агрессия России не остановится в Украине

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Григорий Козловский: агрессия России не остановится в Украине

Почетный президент ФК Рух, бизнесмен Григорий Козловский считает, что милитаристская политика России не остановится в Украине, даже если РФ потерпит поражение в войне.

Об этом Григорий Козловский заявил в интервью Слава+.

— Это гнилая нация. Это территория людей, которые сами ничего сделать не могут, но завидуют тем, кто живет лучше них. И как показывает история, последнюю тысячу лет все живут лучше, чем они.

Они как были монголами из московского болота — так теми монголами и остались. Эта нация ничего не создала. Я когда-то думал, что они хоть валенки или балалайку придумали, но нет, — заявил Козловский.

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По его мнению, агрессивная политика России не завершится в Украине. Бизнесмен убежден, что даже в случае военного поражения Россия сможет позже пойти войной на страны Прибалтики или Средней Азии.

— Для решения проблемы есть только один вариант. Уничтожить Россию. Смена президента ничего не изменит, — добавляет он.

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