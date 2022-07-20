Григорий Козловский: агрессия России не остановится в Украине

Июль, 20 в 13:57

Почетный президент ФК Рух, бизнесмен Григорий Козловский считает, что милитаристская политика России не остановится в Украине, даже если РФ потерпит поражение в войне.

Об этом Григорий Козловский заявил в интервью Слава+.

— Это гнилая нация. Это территория людей, которые сами ничего сделать не могут, но завидуют тем, кто живет лучше них. И как показывает история, последнюю тысячу лет все живут лучше, чем они. Они как были монголами из московского болота — так теми монголами и остались. Эта нация ничего не создала. Я когда-то думал, что они хоть валенки или балалайку придумали, но нет, — заявил Козловский.

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По его мнению, агрессивная политика России не завершится в Украине. Бизнесмен убежден, что даже в случае военного поражения Россия сможет позже пойти войной на страны Прибалтики или Средней Азии.