Международная помощь для ВПЛ: всем ли дают и сколько ждать выплат

Июль, 20 в 12:47

На платформе єДопомога ВПЛ могут быстро заполнить заявку на денежную помощь от международных организаций, далее она верифицируется в Минсоцполитики, данные заявителя проверяются в реестрах и базах данных, но решение о предоставлении средств принимается только этими организациями, рассказал заместитель министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко.

– Такая информация сохраняется и консолидируется для того, чтобы затем по запросу предоставлять ее международным организациям. Сейчас мы сотрудничаем с шестью такими организациями, – уточнил он.

По его словам, деньги заявители смогут получить на карточку или в виде международного перевода через Western Union или MoneyGram.

В то же время, международные организации сами решают, кому и сколько средств они могут перевести, говорит Кошеленко.

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– Благодаря подписанным меморандумам о сотрудничестве около 1,8 млн украинцев смогут получить поддержку. Но если говорить о приоритетах, то организации прежде всего подразумевают наиболее незащищенные слои населения. И каждая организация имеет свое приоритетное направление, например, ЮНИСЕФ прежде всего занимается семьями с детьми, – объяснил чиновник.

Заместитель главы Минсоцполитики сообщил, что на платформе уже зарегистрировано более 2,5 млн человек, желающих получить международную помощь, а за последние недели ведомство передало более 100 тыс. заявок в разные организации.

Что касается сроков выплат по каждой заявке – их нет:

– Выплата может быть через месяц, два или больше. Со своей стороны мы прилагаем максимальные усилия для увеличения количества международных организаций, которые могут предоставить денежную помощь украинцам, пострадавшим от войны.

Также нет гарантии, что выплаты будут по каждой проверенной заявке, поскольку у всех ограничены бюджеты, подытожил Кошеленко.