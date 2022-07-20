Россия похитила не менее 5 100 украинских детей – Герасимчук

Июль, 20 в 19:00

На сегодня невозможно точно сказать, скольких украинских детей похитила Россия. Сейчас известная цифра 5 100 детей – это по данным обращений в Национальное информационное бюро, сообщила на брифинге советник – уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук.

Она уточнила, что это дети, лишенные родительской опеки или потерявшие родителей во время бомбежек РФ.

— Что касается депортации и принудительного перемещения оккупантами украинских детей, по данным российских властей, речь идет о 350 тыс. “эвакуированных” детей. Никто возвращать их не собирается, поэтому речь идет о принудительном перемещении, – подчеркнула она.

Герасимчук сказала, что 1 августа появится единственная информационная платформа Дети войны, на которой будет ежедневно обновляться вся информация и статистика относительно пострадавших во время военных действий украинских детей.

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– Именно эта платформа станет основным источником информации для граждан, которые захотят помочь таким детям, журналистам и правоохранительным органам, – добавила она.

Вернуть в Украину удалось 46 детей.

От вооруженной российской агрессии пострадали уже 1 032 ребенка, в том числе 353 убиты и 679 ранены.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 147-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Медіацентр Україна