Рыбы имеют больше достоинства, чем офицеры РФ: Зеленский об обстрелах украинских городов

Июль, 20 в 0:11

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночные ракетные удары российских захватчиков по Одесской области.

Глава государства во время видеообращения 19 июля рассказал, что оккупанты попали семью дорогими ракетами Калибр по полю, неработавшей ферме, сельских домах, лицею и Дому культуры. Пострадали шесть человек, среди которых пятимесячный ребенок и его мать.

– Вот такие мишени у российских крылатых ракет. И какими же надо быть тряпками, чтобы выполнять команды на такие ракетные удары по мирным селам и городам! Даже рыбы и рапаны в Черном море имеют больше достоинства, чем офицеры российского флота, – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты ежедневно дают новые поводы для признания России страной-террористом.

Сейчас смотрят

Напомним, что 18 июля россияне выпустили по Одесщине семь крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря. Одну из них сбили силы ПВО.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 146-е сутки.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Одеса. Офіційно