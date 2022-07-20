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Факты / Украина / Общество

В Украине с сентября стартует пилотный проект нового учебного курса об IT-сфере

Юля Захарченко, редактор ленты
Михайло Федоров
Фото: Факты ICTV

С сентября в 50 школах стартует пилотный проект нового обучающего курса Информатика NewG, который станет частью государственной реформы IT-образования.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, курс поможет сделать уроки информатики интересными и понятными для школьников.

— Информатика научит детей использовать интернет для развития и достижения целей. Поможет анализировать, отличать правдивую информацию от ложной, находить образовательные курсы и работу. А не просто объяснит, что ноутбук — это ноутбук, а чтобы включить компьютер, кнопку нужно нажать здесь, — отметил глава Минцифры.

Федоров рассказал, что к пилотному проекту захотели присоединиться 405 учебных заведений. Координационный совет отобрал 50 школ, наиболее отвечающих требованиям.

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После пилотного проекта планируют распространить учебный курс на все школы Украины, благодаря которому 4 млн учеников научатся цифровой грамотности. Министр отметил, что каждый украинец также получит доступ к урокам информатики и сможет прокачать свои знания.

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