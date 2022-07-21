В Украине изменили размер социальных стипендий Верховной Рады

Июль, 20 в 21:58

В Украине увеличили размер социальных стипендий Верховной Рады для детей-сирот, лишенных родительской опеки детей, а также детей из малообеспеченных семей.

Кабинет министров принял постановление Некоторые вопросы назначения и выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) учреждений профессионального высшего и высшего образования №796.

Какие теперь размеры соцстипендий

150% размера прожиточного минимума для детей от 6 до 18 лет, установленного законом на 1 января соответствующего календарного года;

возрастом 18-23 лет – 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января соответствующего календарного года.

Студентам учреждений профессионального высшего и высшего образования из семей, получающих помощь в соответствии с законом О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям:

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обучающихся в учреждениях профессионального высшего образования – 1 335 грн;

обучающихся в высших учебных заведениях ‒ 1 770 грн.

Социальные стипендии могут получить студенты, которые по результатам учебного семестра не имеют академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения и включены в рейтинг успеваемости.

Их выплачивают дополнительно к другим стипендиям или грантам, назначенным физическими или юридическими лицами (в частности, академической или социальной стипендии, назначенной учебным заведением) и государственной помощи, оказанной в соответствии с законодательством.