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Факты / Украина / Общество

Как получить и оказать помощь через портал Поряд — инструкция

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Как получить и оказать помощь через портал Поряд — инструкция
Фото: Depositphotos

В Украине работает специальный портал Поряд, созданный чтобы простые украинцы могли помогать друг другу.

Через портал Поряд можно не только подать заявку на помощь, но и помочь тем, кто пострадал от российской агрессии.

Как получить помощь или стать благотворителем на портале Поряд — читайте в нашем материале.

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Быть рядом — просто

Поряд — это портал, объединяющий украинцев. Тот, кто действительно нуждается в помощи, имеет возможность получить ее от тех, кто может и хочет помочь.

Соответственно, на портале есть две услуги — Нужна помощь и Хочу помочь.

Также на платформе кроме еды, лекарств или транспорта можно получить профессиональную консультацию от юристов, психологов и других специалистов.

Поряд — не волонтерская организация, они сами не оказывают помощь. Этот сервис создан только для размещения запросов и их поиска.

Цель учредителей — предоставить эффективный инструмент для помощи и взаимодействия.

Как получить помощь

Чтобы получить необходимую помощь:

  • перейдите на портал Поряд;
  • на главной странице найдите и нажмите кнопку Нужна помощь;
  • укажите ваше имя, номер телефона и электронную почту;
  • выберите категорию своих потребностей — транспорт, еда, одежда, лекарства и т. п. и укажите степень — Срочно нужно, Срочно, но готов подождать, Буду благодарен;
  • укажите город, где находитесь;
  • придумайте заголовок, например Нужна еда для детей;
  • выберите способ получения;
  • нажмите разместить запрос.

Теперь вашу заявку будут видеть те, кто хочет помочь. Когда благотворитель выберет именно ваш запрос, он выйдет с вами на связь и пришлет необходимые продукты.

Когда вы получите помощи вам нужно будет нажать кнопку Получил помощь.

Как помочь

  1. Перейдите на сайт Поряд.
  2. Нажмите на кнопку Хочу помочь.
  3. Выберите регион, в котором хотите помогать и категорию (еда, одежда, лекарства и тому подобное).
  4. На экране появятся запросы людей, нуждающихся в помощи.
  5. Выберите того, кому хотите предоставить необходимые продукты и нажмите Помочь (кнопка напротив каждого запроса).
  6. На экране увидите контактную информацию лица, свяжитесь с ней и отправьте помощь.
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