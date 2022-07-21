Июль, 21 в 17:31

В Украине работает специальный портал Поряд, созданный чтобы простые украинцы могли помогать друг другу.

Через портал Поряд можно не только подать заявку на помощь, но и помочь тем, кто пострадал от российской агрессии.

Как получить помощь или стать благотворителем на портале Поряд — читайте в нашем материале.

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Быть рядом — просто

Поряд — это портал, объединяющий украинцев. Тот, кто действительно нуждается в помощи, имеет возможность получить ее от тех, кто может и хочет помочь.

Соответственно, на портале есть две услуги — Нужна помощь и Хочу помочь.

Также на платформе кроме еды, лекарств или транспорта можно получить профессиональную консультацию от юристов, психологов и других специалистов.

Поряд — не волонтерская организация, они сами не оказывают помощь. Этот сервис создан только для размещения запросов и их поиска.

Цель учредителей — предоставить эффективный инструмент для помощи и взаимодействия.

Как получить помощь

Чтобы получить необходимую помощь:

перейдите на портал Поряд

на главной странице найдите и нажмите кнопку Нужна помощь

укажите ваше имя, номер телефона и электронную почту;

выберите категорию своих потребностей — транспорт, еда, одежда, лекарства и т. п. и укажите степень — Срочно нужно, Срочно, но готов подождать, Буду благодарен;

своих потребностей — транспорт, еда, одежда, лекарства и т. п. и укажите — Срочно нужно, Срочно, но готов подождать, Буду благодарен; укажите город, где находитесь;

придумайте заголовок, например Нужна еда для детей;

выберите способ получения;

нажмите разместить запрос.

Теперь вашу заявку будут видеть те, кто хочет помочь. Когда благотворитель выберет именно ваш запрос, он выйдет с вами на связь и пришлет необходимые продукты.

Когда вы получите помощи вам нужно будет нажать кнопку Получил помощь.

Как помочь