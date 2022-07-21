Как получить и оказать помощь через портал Поряд — инструкция
В Украине работает специальный портал Поряд, созданный чтобы простые украинцы могли помогать друг другу.
Через портал Поряд можно не только подать заявку на помощь, но и помочь тем, кто пострадал от российской агрессии.
Как получить помощь или стать благотворителем на портале Поряд — читайте в нашем материале.
Быть рядом — просто
Поряд — это портал, объединяющий украинцев. Тот, кто действительно нуждается в помощи, имеет возможность получить ее от тех, кто может и хочет помочь.
Соответственно, на портале есть две услуги — Нужна помощь и Хочу помочь.
Также на платформе кроме еды, лекарств или транспорта можно получить профессиональную консультацию от юристов, психологов и других специалистов.
Поряд — не волонтерская организация, они сами не оказывают помощь. Этот сервис создан только для размещения запросов и их поиска.
Цель учредителей — предоставить эффективный инструмент для помощи и взаимодействия.
Как получить помощь
Чтобы получить необходимую помощь:
- перейдите на портал Поряд;
- на главной странице найдите и нажмите кнопку Нужна помощь;
- укажите ваше имя, номер телефона и электронную почту;
- выберите категорию своих потребностей — транспорт, еда, одежда, лекарства и т. п. и укажите степень — Срочно нужно, Срочно, но готов подождать, Буду благодарен;
- укажите город, где находитесь;
- придумайте заголовок, например Нужна еда для детей;
- выберите способ получения;
- нажмите разместить запрос.
Теперь вашу заявку будут видеть те, кто хочет помочь. Когда благотворитель выберет именно ваш запрос, он выйдет с вами на связь и пришлет необходимые продукты.
Когда вы получите помощи вам нужно будет нажать кнопку Получил помощь.
Как помочь
- Перейдите на сайт Поряд.
- Нажмите на кнопку Хочу помочь.
- Выберите регион, в котором хотите помогать и категорию (еда, одежда, лекарства и тому подобное).
- На экране появятся запросы людей, нуждающихся в помощи.
- Выберите того, кому хотите предоставить необходимые продукты и нажмите Помочь (кнопка напротив каждого запроса).
- На экране увидите контактную информацию лица, свяжитесь с ней и отправьте помощь.