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Факты / Украина / Общество

Как получить военный билет, если не служил в армии

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Как получить военный билет, если не служил в армии
Фото: Depositphotos

Все мужчины, которые были призваны на службу в армию, получают военные билеты. Именно они определяют принадлежность военнообязанного к выполнению воинской обязанности.

Как получить военный билет после 27 лет, если мужчина не проходил военную службу — Факты ICTV спросили у юриста.

Что такое военный билет

Это документ, удостоверяющий личность военнослужащего (военнообязанного или резервиста) и определяющий принадлежность его владельца к выполнению воинской обязанности.

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Согласно закону Украины О воинской обязанности и военной службе, выдаются билеты районными или городскими территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ранее — военкоматами).

В общем билеты выдают во время призыва на службу, зачисления в военное учебное заведение или во время увольнения в запас или снятия с воинского учета по состоянию здоровья.

Как получить билет после 27 лет, если не проходил военную службу

Юрист Ростислав Кравец говорит, что мужчины, которые не служили в армии и вышли из призывного возраста (после 27 лет), также могут получить военный билет.

— Для получения необходимо обратиться в военкомат по месту прописки. Конечно, могут спросить о том, где он был и почему не проходил военную службу.

Сейчас штрафы не выписывают по этому поводу. К ответственности привлекать тоже не будут, поскольку не доказано, что человек уклонялся от военной службы. Поэтому, на самом деле, ничего страшного не будет, — говорит юрист.

Чтобы получить военный билет, нужно обратиться в военный комиссариат по месту прописки и предоставить такие документы: 

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