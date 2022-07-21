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Факты / Украина / Общество

Жертв обстрела Винницы уже 26: в больнице скончалась 20-летняя девушка

Валентина Летяк, редактор ленты
Обстріл Вінниці

Ракетный удар РФ по Виннице 14 июля унес жизнь еще одного человека – количество жертв возросло до 26. В больнице скончалась 20-летняя Ольга Лысенко.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

– 26… Умерла в больнице 20-летняя Ольга Лысенко. 14 июля она была на площади Победы в 10.40. Возвращалась домой от стоматолога… 98% ожогов, – написал он в соцсети.

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Два дня назад скончалась врач-невролог, принимавшая пациентов в момент ракетного удара по Виннице.

Среди 26 погибших – трое детей: четырехлетняя Лиза, семилетний Максим и восьмилетний Кирилл.

Лизу Дмитриеву, погибшую в результате ракетного удара России по центру Винницы, 17 июля похоронили на городском кладбище в Сабарове.

Фото: Сергій Борзов

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