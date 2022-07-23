Это истощает российскую армию: Подоляк о контрнаступлении ВСУ на Юге Украины
Президент Владимир Зеленский приказал освободить временно оккупированные российской армией территории. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что контрнаступление на Юге Украины зависит от количества оружия.
– Безусловно это произойдет. Оставить территории Российской Федерации невозможно, иначе это отложенная война, банальная оккупация и разрушение государства Украины. Этого мы точно допустить не можем. Контрнаступление зависит от количества оружия, которое есть у нас сейчас. Оружие должно быть определенного калибра, дальности и прочее.
Накопим, чтобы минимизировать свои потери. Для нас человек – это ценность. Для России – это пушечное мясо, как они любят говорить. Поэтому контрнаступление будет в тот момент, когда мы сможем активно отрабатывать противника и иметь минимальные потери.
По словам Подоляка, контрнаступление ВСУ продолжается постоянно. Российские военные платят очень высокую цену за продвижение на территории Украины, благодаря чему истощается армия РФ.
— Контрнаступление идет постоянно. У нас идет оперативная обстановка, что там постоянно – они наступают, мы отбиваем, можем сразу контрнаступать. Они платят очень высокую цену за километр продвижения по украинской территории. Это очень хорошо, потому что истощает российскую армию. Но я о другом.
Например, получение нами определенного количества HIMARS существенно изменило картину боя. В чем? Это другой тип войны. Это не война первых двух месяцев в Украине. Это артиллерийская, дальнобойная, стационарная война.
Подоляк отметил, что полученные Украиной РСЗО HIMARS существенно изменили позиции на поле боя, поскольку ВСУ удачно уничтожили российские логистические центры и склады с боеприпасами.
– И мы имели большое количество выстрелов российской артиллерии по нашим позициям, потому что у них была неразорванная логистика. То есть было очень легко подвозить снаряды и атаковать нашу территорию. Буквально доходило днем до 50 тыс. выстрелов российской артиллерии разных калибров.
Как только начали работать HIMARS, которые могут уничтожать логистические центры и склады с боеприпасами, количество обстрелов уменьшилось в 5-6 раз. Это существенно меняет картину того, что происходит сегодня на Востоке и Юге нашего государства. Если будут увеличиваться возможности нашей дальнобойной артиллерии, включая РСЗО, тем быстрее Россия покинет нашу территорию.