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Факты / Украина / Общество

Это истощает российскую армию: Подоляк о контрнаступлении ВСУ на Юге Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
Херсон
Фото: Минобороны

Президент Владимир Зеленский приказал освободить временно оккупированные российской армией территории. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что контрнаступление на Юге Украины зависит от количества оружия.

– Безусловно это произойдет. Оставить территории Российской Федерации невозможно, иначе это отложенная война, банальная оккупация и разрушение государства Украины. Этого мы точно допустить не можем. Контрнаступление зависит от количества оружия, которое есть у нас сейчас. Оружие должно быть определенного калибра, дальности и прочее.

Накопим, чтобы минимизировать свои потери. Для нас человек – это ценность. Для России – это пушечное мясо, как они любят говорить. Поэтому контрнаступление будет в тот момент, когда мы сможем активно отрабатывать противника и иметь минимальные потери.

По словам Подоляка, контрнаступление ВСУ продолжается постоянно. Российские военные платят очень высокую цену за продвижение на территории Украины, благодаря чему истощается армия РФ.

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— Контрнаступление идет постоянно. У нас идет оперативная обстановка, что там постоянно – они наступают, мы отбиваем, можем сразу контрнаступать. Они платят очень высокую цену за километр продвижения по украинской территории. Это очень хорошо, потому что истощает российскую армию. Но я о другом.

Например, получение нами определенного количества HIMARS существенно изменило картину боя. В чем? Это другой тип войны. Это не война первых двух месяцев в Украине. Это артиллерийская, дальнобойная, стационарная война.

Подоляк отметил, что полученные Украиной РСЗО HIMARS существенно изменили позиции на поле боя, поскольку ВСУ удачно уничтожили российские логистические центры и склады с боеприпасами.

– И мы имели большое количество выстрелов российской артиллерии по нашим позициям, потому что у них была неразорванная логистика. То есть было очень легко подвозить снаряды и атаковать нашу территорию. Буквально доходило днем ​​до 50 тыс. выстрелов российской артиллерии разных калибров.

Как только начали работать HIMARS, которые могут уничтожать логистические центры и склады с боеприпасами, количество обстрелов уменьшилось в 5-6 раз. Это существенно меняет картину того, что происходит сегодня на Востоке и Юге нашего государства. Если будут увеличиваться возможности нашей дальнобойной артиллерии, включая РСЗО, тем быстрее Россия покинет нашу территорию.

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