Июль, 22 в 19:54

Оккупационные войска РФ, вероятно, планируют новые обстрелы Никополя.

Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко на своем канале в Telegram.

— Есть информация об активизации РСЗО на противоположном берегу. Возможно, снова планируется обстрел. На всякий случай – покиньте улицы. Сегодня лучше спать в коридоре, комнатах, окна которых не выходят на водохранилище, или находиться в бомбоубежище. Избегайте пребывания рядом с окнами и стеклянными дверями, – написал он.

Глава РВА Никополя отметил, что этот совет, в первую очередь, касается жителей городов, сел, поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища.

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– Наибольшую актуальность он имеет для города Никополь, – отметил он.

В ночь на 22 июля российские войска снова обстреляли Никополь из реактивных систем залпового огня. По словам Евтушенко, враг осуществил четыре залпа из РСЗО. По состоянию на утро 22 июля глава РВА сообщал о 8 пострадавших, но отметил, что информация уточняется.

Источник: Євген Євтушенко

Фото: Валентин Резніченко