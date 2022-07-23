Июль, 22 в 21:16

Украинские защитники к зиме могут освободить от российских оккупантов Херсонскую и Запорожскую области.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

– Реально к зиме закончить активную фазу войны. Все будет зависеть от поставок вооружения, насколько нам его дадут, – отметил он.

По словам эксперта, если вооружение придет в сотнях единиц и будет насчитывать несколько сотен артиллерии, танков, бронированных машин, то Украина сможет сформировать новую армию на западном вооружении, обученную по западным методикам, и начинать контрнаступательную операцию.

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Жданов предположил, что Херсонскую область ВСУ уволят самой первой.

– Судя по той ситуации, которая складывается на фронте. Ситуация развивается в нашу пользу, – добавил эксперт.

Недавно Жданов также рассказал, пойдут ли украинские военные в Крым, если освободят Херсон от российских оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 149-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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