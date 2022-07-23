Я прощался с жизнью много раз: певец-волонтер о том, как выжил после пяти пулевых ранений

Июль, 23 в 17:50

До 24 февраля полтавчанин Сергей Иванчук успел построить карьеру оперного певца. Сначала получил музыкальную профессию в Полтаве, вскоре в музыкальной академии в итальянском городе Озимо, поэтому мог гастролировать по Европе и до сих пор.

Но по стечению обстоятельств в день полномасштабного вторжения Сергей находился в родной Полтаве. Признается, что тогда мог спрятаться в Карпатах, но искал варианты, как быть полезным в страшные времена, и подался в волонтерство. Имея авто и доступ к топливу, решил эвакуировать жителей из Ахтырки и Харькова, именно оттуда получал больше всего просьб через сарафанное радио.

– В те первые самые страшные дни войны на меня просто рухнул шквал с просьбами: отвезите, заберите, помогите, спасите. И это было очень тяжело, потому что в машине всего четыре места. Хотя иногда я и шесть человек умудрялся увозить. Было очень трудно отобрать, кого везти, а кого нет. Я понимал, что если кому-нибудь не помогу, то от этого может пострадать человек. Был случай, когда я вывозил семью из Ахтырки, а на следующий день их дом попал под обстрел.

За две недели Сергей смог вывезти более 50 человек, каждый раз приезжал в Харьков с гуманитарной помощью. Поездка 10 марта была последней. Тогда Сергей вез четырех человек, двух кошек, сзади был полный прицеп вещей и медоборудования. Позже именно эта техника взяла на себя наибольший удар, когда авто попало под вражеский обстрел.

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— Уже на выезде из Салтовки, на трассе вокруг начали появляться странные хлопки, напоминавшие петарды. Мы не сразу поняли, что это выстрелы из автомата. Как позже выяснилось, нас догнало авто с диверсантами. Тогда я принял решение резко свернуть в сторону, чтобы как-то оторваться. Рядом оказались ряды с гаражами. Именно это спасло нас, ведь проезд между ними был слишком узким. Если бы ДРГ обогнали нас, то точно расстреляли бы. А так нас прострелили, тогда единственное, что могло нас спасти – это ползти к блокпостам с украинскими военными.

В авто попало 30 пуль. Ни один пассажир не пострадал, но водитель Сергей получил пять пулевых ранений. Три пули прострелили ноги и задели диафрагму, еще две застряли в легких и печени, еще одна из пуль оторвала палец на руке. Машина чудом доехала до блокпоста. Певец почти этого не помнит, потому что от ранений потерял сознание.

– Во время побега я хорошо видел тот момент, когда держа руль мне отстрелило пальцы. Мизинец ампутировали, подмизинный палец висел на коже, его как раз удалось спасти, сейчас он функционирует. Очень страшно смотреть, как от тебя отрывается конечность. Когда в тебя попадает пуля, ты чувствуешь, что тебя разрывает, это очень больно, будто бьет током. В момент расстрела я не думал, что смерть – это так страшно. Я думал, что смерть – это мгновенное дело. Помнится, когда прекратился огонь, я сидел и ждал смерти, уже попрощался с жизнью. Я молился, разговаривал с Богом. Дальше ничего не помню, проснулся уже через два дня в реанимации, со мной мама была. Она сказала: Сережка, все будет хорошо! Ты будешь жить! Тогда я еще удивился, почему мне говорят, что я буду жить, ведь если я проснулся, то точно буду жить.

Первые полтора месяца реанимации Сергей почти не помнит. Даже когда вернулся в сознание в больнице, то не раз прощался с жизнью в моменты, когда становилось хуже. На его глазах рядом в палате умерло пятеро раненых, и это не придавало оптимизма.

— Были моменты, когда чувствовал, что ухожу на тот свет. Когда тело начинает трясти, глаза закатываются. В этот момент я видел, как подбегают медсестры, начинают ставить капельницы, что-то колют, как-то помогают прийти в себя. И так продолжалось довольно долго. Где-то полтора месяца, пока мое состояние более или менее стабилизировалось.

Все время рядом была наибольшая поддержка Сергея – мать Елена. Всего мужчине сделали 12 операций. Сначала в Харькове, затем в Полтаве и Днепре. Вскоре был Львов. И уже оттуда его с другими ранеными эвакуировали в немецкий город Ульм. Там сейчас Сергей проходит реабилитацию и подчеркивает, как бережно относятся там врачи к пострадавшим украинцам.

– На самом деле очень хочется в Украину. В Европе очень хорошо, я здесь учился и жил не один год. Но очень тянет домой. Я предполагаю, что на будущее сохраню свои профессиональные контракты в Германии, буду продолжать петь, но главным моим домом будет Украина. Потому что Украина всегда в сердце, какие бы блага здесь ни были. Я уверен, что в этом меня поддержит немало наших беженцев. Война стала большой переоценкой ценностей. Люди, всегда стремившиеся оказаться за границей, но у них не получалось, сейчас поняли, что дома не то чтобы неплохо живется, а даже хорошо! Я верю, что война мировоззренчески изменит беженцев. Из Европы в Украину вернутся уже совсем другие люди, которые будут по-новому ценить жизнь в ней. Приедут и поцелуют родную землю.

Сергею сейчас гораздо лучше, уже даже понемногу возвращается к пению. Лишь четыре месяца спустя пальцы начинают полноценно двигаться, а руки держать. И несмотря на то, что 10 марта – самое страшное воспоминание его жизни, то число он считает вторым днем ​​рождения.

– Я просто начал сейчас ценить каждый момент жизни. Не придираться к материальным пустякам или амбициям. Просто ценю жизнь, покой, мир, вкусную еду, комфорт. Ведь война показала, что мы можем в один момент потерять все, кем бы мы ни были и что бы ни имели. Но если ты умеешь ценить обычные вещи, то будешь оставаться счастливым даже в самых трудных ситуациях.

Фото: Сергей Иванчук