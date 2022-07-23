За получение паспорта РФ могут ввести уголовную ответственность — Верещук

Июль, 23 в 0:04

На красном российском паспорте много украинской крови – военных и мирных жителей, женщин и детей. Граждане Украины стоят насмерть на передовой для того, чтобы в нашей стране никогда не было документов оккупантов.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, вопрос введения уголовной ответственности за получение паспорта РФ обсудили на закрытом межведомственном совещании.

— Вопрос не столько юридический, сколько политический. С одной стороны, паспорт оккупанта помогает простому человеку выжить во временной оккупации. С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят насмерть всех нас на передовой? В частности, за то, чтобы на нашей земле никогда не было российских паспортов, — отметила Верещук.

По ее мнению, можно долго дискутировать на тему юридических тонкостей, прав человека и необходимости выживать в оккупации. Верещук считает, что следует помнить о большом количестве украинской крови на российском паспорте. Работа над законопроектом продолжается, однако направление работы определено, заверила она.