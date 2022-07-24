Июль, 24 в 17:02

В Харькове и области остается угроза обстрелов российскими оккупантами. Местные жители призывают минимизировать утренние поездки в наземном транспорте и пользоваться метро.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

— Постройте свой график передвижения по городу таким образом, чтобы минимизировать утренние поездки в наземном транспорте. Чаще всего пользуйтесь метрополитеном – на сегодняшний день это самый безопасный способ передвижения, — отметил он.

Также он напомнил, что на прошлой неделе российские оккупанты дважды обстреливали утром остановки общественного транспорта, что повлекло за собой гибель шести мирных жителей, в том числе 13-летнего мальчика. 15-летняя сестра подростка и еще 25 человек были ранены. Терехов сообщил, что девушка пошла на поправку и врачи надеются на ее скорейшее выздоровление.

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Мэр Харькова заверил, что нуждающиеся в помощи могут ее получить.

– Если вам нужны продукты или другая помощь – работают наши управления соцзащиты и волонтерские организации. Вы всегда можете туда обратиться и вам помогут, – добавил он.

Напомним, что в результате обстрелов российской армии по Харькову 23 июля поврежден университет в Киевском районе и жилой дом в Основянском районе.

Вражеский снаряд попал по двухэтажному дому, в результате чего он разрушен. Хозяин получил ранения из-за обстрелов.