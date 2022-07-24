Метро безопаснее: харьковчан просят избегать утренних поездок в наземном транспорте
В Харькове и области остается угроза обстрелов российскими оккупантами. Местные жители призывают минимизировать утренние поездки в наземном транспорте и пользоваться метро.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
— Постройте свой график передвижения по городу таким образом, чтобы минимизировать утренние поездки в наземном транспорте. Чаще всего пользуйтесь метрополитеном – на сегодняшний день это самый безопасный способ передвижения, — отметил он.
Также он напомнил, что на прошлой неделе российские оккупанты дважды обстреливали утром остановки общественного транспорта, что повлекло за собой гибель шести мирных жителей, в том числе 13-летнего мальчика. 15-летняя сестра подростка и еще 25 человек были ранены. Терехов сообщил, что девушка пошла на поправку и врачи надеются на ее скорейшее выздоровление.
Мэр Харькова заверил, что нуждающиеся в помощи могут ее получить.
– Если вам нужны продукты или другая помощь – работают наши управления соцзащиты и волонтерские организации. Вы всегда можете туда обратиться и вам помогут, – добавил он.
Напомним, что в результате обстрелов российской армии по Харькову 23 июля поврежден университет в Киевском районе и жилой дом в Основянском районе.
Вражеский снаряд попал по двухэтажному дому, в результате чего он разрушен. Хозяин получил ранения из-за обстрелов.