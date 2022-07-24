ВНО никогда не было индикатором уровня знаний – Гобачев

Июль, 24 в 18:46

Внешнее независимое оценивание не дает представления об уровне знаний – это относительный рейтинг, который используется для зачисления поступающих в вузы, объяснил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире телемарафона.

– ВНО никогда не было индикатором уровня знаний, ГИА могла бы быть таким индикатором, но мы не приводили ее три года подряд из-за пандемии, а теперь из-за войны. ВНО – это относительный рейтинг, который используется для зачисления поступающих в высшие учебные заведения. Оно не может дать понимание, на каком уровне находятся знания детей, потому что это относительные показатели, – заверил он.

Говоря о национальном мультипредметном тесте (НМТ), Горбачев подчеркнул, что есть серьезная договоренность, обусловленная требованиями безопасности, – до 10 августа никакой конкретной информации о проведении, его результата не обнародовать

– Конечно, у нас есть такая информация, но пока не завершится основная сессия, ничего не комментируем, – добавил образовательный омбудсмен.

Сейчас смотрят

Основная сессия НМТ стартовала 18 июля и продлится до 10 августа включительно.

Точная дата, время и место проведения из соображений безопасности не публикуются в этом году. Вся эта информация есть в приглашениях, полученных поступающими на своих информационных страницах

Дополнительная сессия НМТ состоится 16-20 августа, а специальная – с 12 по 16 сентября.