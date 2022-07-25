Июль, 25 в 17:16

В Харькове на популярных остановках общественного транспорта построят убежища для людей.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

По его словам, в мэрии уже выбрали первые 25 мест, где такие убежища установят в первую очередь — на самых загруженных маршрутах троллейбусов, автобусов и трамваев. Это будут железобетонные конструкции.

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— В течение двух-трех недель в Харькове начнем монтировать безопасные остановки общественного транспорта, — отметил Терехов.

В случае угрозы вражеского артиллерийского обстрела в таких убежищах можно будет укрыться и переждать воздушную тревогу.

Терехов отмечает, что такие укрытия есть в Израиле, и они эффективны в плане защиты от снарядов и разлета осколков.

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов призвал жителей минимизировать утренние поездки в наземном транспорте и пользоваться метро.

Напомним, что в результате обстрелов российской армии по Харькову 23 июля поврежден университет в Киевском районе и жилой дом в Основянском районе.

Фото: Игорь Терехов