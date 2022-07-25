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Факты / Украина / Общество

Выезд за пределы Украины: может ли человек с судимостью пересечь границу

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Выезд за пределы Украины: может ли человек с судимостью пересечь границу
Фото: Depositphotos

Люди с судимостью имеют определенные правовые и гражданские ограничения, которые аннулируются после погашения или снятия судимости.

Могут ли люди с судимостью выезжать за границу — читайте в нашем материале.

Что такое судимость

Это правовое последствие осуждения человека приговором суда к уголовному наказанию.

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В целом судимость — это как специфическое последствие осужденного лица, возникающее после отбытия определенного наказания.

Касается судимость только отдельного уголовного правонарушения и имеет начальный и конечный момент.

То есть, когда человек отбыл уголовное наказание, он еще определенное время считается лицом с судимостью. Однако не только в таких случаях она может назначаться. С судимостью могут быть:

  • люди, осужденные судом, но без назначенного наказания;
  • осуждены судом, с освобождением от наказания;
  • люди, отбывшие наказание за деяние, преступность и наказуемость которая устранена законом;
  • были реабилитированы.

Люди с судимостью имеют разнообразные ограничения, которые предусмотрены украинским законодательством.

Можно ли с судимостью выезжать за границу

По словам адвоката Сергея Костыры, выехать с судимостью можно, все зависит от меры наказания.

— Если человек отмечается и был запрет выезда за границу, следователь его отправляет, тогда выпустят с судимостью. Человек получил условный срок и уехал. Если лицо не вернулось из-за границы, то просто изменят меру наказания. Абсолютно ничего сложного нет, — говорит Костира.

В свою очередь адвокат Иван Либерман рассказывает, что судимость есть погашеная (та, которая еще не потеряла своей актуальности) и непогашеная (та, которая еще идет).

— Есть судимость или нет в законодательстве об этом не говорится, остается лишь вопрос подпадает ли лицо под мобилизацию. На самом деле, не имеет значения человек с судимостью или нет, определяющими значениями являются лишь критерии по мобилизации, — говорит Либерман.

Либерман добавляет, если человек подлежит мобилизации, то в условиях военного положения, его не выпустят за границу не смотря на то, имеет ли он судимость или нет.

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