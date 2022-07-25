Зарплаты госслужащих в 2022 году: в Кабмине оценили возможность повышения

Июль, 25 в 15:19

Министр Кабмина Олег Немчинов заявил, что в Украине сейчас никто не поднимает вопрос увеличения уровня заработных плат государственных служащих.

Он отметил в YouTube, что единственное, о чем говорит правительство – это оптимизация.

– Мы помним, что Украина – воюющее госсударство и, конечно, мы не можем говорить о каком-то увеличении заработной платы. Мы можем говорить об оптимизации функционала в центральных органах исполнительной власти и их подразделений, – утверждает Немчинов.

По его словам, 25 июля эксперты, которые работают в рабочих группах по реформе оплаты труда госслужащих, должны внести свои предложения по вопросам, связанным с урегулированием низких должностных окладов и обеспечением достойной оплаты труда госслужащих.

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Отметим, что в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 1 июля 2022 года. Он вырос с 2 481 гривны до 2 600 гривен, что предусмотрено в госбюджете за 2022 год.

Законодательство устанавливает, что должностной оклад госслужащих не может быть меньше двух размеров прожиточных минимумов.