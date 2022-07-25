В основном — бегаешь, прячешься: наемник РФ выдержал всего две недели на фронте

Июль, 25 в 17:39

Опытный российский наемник сдался в плен украинцам после двух недель на фронте. Об этом сообщает СБУ со ссылкой на допрос оккупанта.

По словам россиянина, он прошел “контртеррористическую операцию РФ” в Дагестане, но в боях на востоке Украины смог выдержать всего две недели и сдался в плен.

За это время ему не пришлось стрелять ни разу: он только бегал, прячась от артиллерии.

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— Когда попали в Попасную, как дальше поехали, офигели… война, так скажем, другого поколения… То есть, артиллерия работает, а автомат в автомат такого нет. Я успел за две недели службы заметить: по большей части – бегаешь, прячешься от артиллерии. Очень много испуганных, – рассказал он во время допроса.

Поэтому он решил сдаться в плен и теперь радуется, что выжил.

Он рассказал, что большинство его коллег ориентировались на предыдущие спецоперации России и ехали в Украину, чтобы подзаработать денег. Вместо этого попали на полномасштабную войну.