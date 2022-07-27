Июль, 26 в 23:10

В Киеве один из заместителей директора департамента транспорта КГГА попался на вымогательстве взятки.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, сегодня сотрудники ДБР совместно с прокуратурой задержали на вымогательстве взятки одного из заместителей директора департамента транспорта.

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Больше деталей об инциденте Виталий Кличко не сообщил, однако отметил, что городские власти Киева всегда готовы сотрудничать с правоохранителями ради борьбы с коррупцией.

– Мы постоянно передаем материалы внутренних аудитов КГГА и сотрудничаем с правоохранителями, – подчеркнул Кличко.

В настоящее время взяточника отстранили от исполнения обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали бывшего народного депутата Украины, который требовал $10 тыс. за влияние на судей.