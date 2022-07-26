Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Выезд за границу мужчин: ГПСУ ответили на актуальные вопросы

Ольга Тетеріна, редактор ленты
виїзд за кордон
Фото: Depositphotos

В Украине сейчас ограничен выезд за границу для мужчин из-за военного положения и мобилизации. Но есть исключения, о которых рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Так, украинское законодательство предусматривает такую ​​категорию мужчин и женщин, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Определяющим фактором является не отцовство, а именно содержание трех и более детей. Для пересечения границы на данном основании необходимо предоставить подтверждающие документы на содержание трех и более детей младше 18 лет.

Сейчас смотрят

Одним из таких документов могут быть:

  • свидетельства о рождении трех и более детей;
  • свидетельство о регистрации брака с матерью этих детей и, соответственно, свидетельства о рождении этих детей;
  • решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом;
  • решение суда о расторжении брака и решении органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом;
  • удостоверение отца многодетной семьи.

Если мужчина не проживает в одной семье со своим ребенком, необходимо предоставить доказательства содержания такого ребенка (детей).

Подтверждающими документами могут быть решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей) и справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов, размеру уплаты таких алиментов и т. п.

ГПСУ на сайте также ответили на другие вопросы, часто беспокоящие граждан. С объяснениями можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, чтобы упростить доступ к соответствующей информации, Госпогранслужба усовершенствовала работу чат-ботов на официальном вебсайте ведомства и в приложении Telegram.

С помощью них можно быстрее узнать правила пересечения границы, ограничения, касающиеся мужчин возрастной категории 18-60, и получить ответы на много других вопросов.

Читайте
Как проверить, есть ли запрет на выезд из Украины

Источник: Госпогранслужба
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка