Июль, 26 в 14:18

В Украине сейчас ограничен выезд за границу для мужчин из-за военного положения и мобилизации. Но есть исключения, о которых рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Так, украинское законодательство предусматривает такую ​​категорию мужчин и женщин, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Определяющим фактором является не отцовство, а именно содержание трех и более детей. Для пересечения границы на данном основании необходимо предоставить подтверждающие документы на содержание трех и более детей младше 18 лет.

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Одним из таких документов могут быть:

свидетельства о рождении трех и более детей;

свидетельство о регистрации брака с матерью этих детей и, соответственно, свидетельства о рождении этих детей;

решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом;

решение суда о расторжении брака и решении органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом;

удостоверение отца многодетной семьи.

Если мужчина не проживает в одной семье со своим ребенком, необходимо предоставить доказательства содержания такого ребенка (детей).

Подтверждающими документами могут быть решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей) и справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов, размеру уплаты таких алиментов и т. п.

ГПСУ на сайте также ответили на другие вопросы, часто беспокоящие граждан. С объяснениями можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, чтобы упростить доступ к соответствующей информации, Госпогранслужба усовершенствовала работу чат-ботов на официальном вебсайте ведомства и в приложении Telegram.

С помощью них можно быстрее узнать правила пересечения границы, ограничения, касающиеся мужчин возрастной категории 18-60, и получить ответы на много других вопросов.