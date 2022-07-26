Июль, 26 в 16:47

Во время поиска работы самое главное — составить правильное резюме. Там стоит отметить опыт работы, учебы или прохождения курсов, чтобы потенциальный работодатель понимал, кого берет на работу.

Но трудно составить хорошее резюме, если у человека нет опыта работы. Чаще всего с этим сталкиваются выпускники университетов или студенты.

Что писать в резюме, если нет опыта работы — читайте в нашем материале.

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Как создать хорошее резюме

Написать качественное резюме, даже без опыта работы вполне возможно. Главное — заинтересовать работодателя своими навыками:

сделайте акцент на обучении и практике — подробно распишите весь свой учебный опыт. Если вы участвовали в организации какого-то события или занимались волонтерством — пишите все;

перечислите ваши профессиональные знания и навыки, которые охарактеризуют вас как будущего специалиста;

укажите личные качества — здесь врать не стоит. Если вам трудно общаться с новыми людьми, не нужно писать, что вы коммуникабельная личность. Напишите правду — это всегда ценят. Однако не стоит и преуменьшать — если вы быстро учитесь или имеете лидерские качества, обязательно укажите это;

напишите о своих достижениях — работодатель должен понять, что вы активная и интересная личность, которая достигает поставленных целей;

пункт дополнительные навыки — напишите все, что умеете делать за компьютером. Работодателя не заинтересует и не удивит, что вы умеете работать в Word. Лучше, пройдите тест на цифровую грамотность

— напишите все, что умеете делать за компьютером. Работодателя не заинтересует и не удивит, что вы умеете работать в Word. Лучше, пройдите добавьте несколько слов о себе — пять-семь коротких предложений, которые охарактеризуют вас в глазах работодателя.

Структура резюме

Контактная информация — ФИО, номер телефона, почта, ссылки на соцсети, фото. Образование. Опыт в сфере — практика, стажировка, прохождение курсов и тому подобное. Профессиональные навыки и знания. Ваши профессиональные достижения. Дополнительные профессиональные навыки. Личные навыки. Несколько слов о себе и собственных достижениях.

Также стоит указать, на какую должность вы претендуете.

Главное, чтобы ваше резюме не было скучным и шаблонным, заинтересуйте работодателя своей оригинальностью и творческим подходом, даже к составлению обычного резюме.