Как составить качественное резюме без опыта работы — советы
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Во время поиска работы самое главное — составить правильное резюме. Там стоит отметить опыт работы, учебы или прохождения курсов, чтобы потенциальный работодатель понимал, кого берет на работу.
Но трудно составить хорошее резюме, если у человека нет опыта работы. Чаще всего с этим сталкиваются выпускники университетов или студенты.
Что писать в резюме, если нет опыта работы — читайте в нашем материале.
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Как создать хорошее резюме
Написать качественное резюме, даже без опыта работы вполне возможно. Главное — заинтересовать работодателя своими навыками:
- сделайте акцент на обучении и практике — подробно распишите весь свой учебный опыт. Если вы участвовали в организации какого-то события или занимались волонтерством — пишите все;
- перечислите ваши профессиональные знания и навыки, которые охарактеризуют вас как будущего специалиста;
- укажите личные качества — здесь врать не стоит. Если вам трудно общаться с новыми людьми, не нужно писать, что вы коммуникабельная личность. Напишите правду — это всегда ценят. Однако не стоит и преуменьшать — если вы быстро учитесь или имеете лидерские качества, обязательно укажите это;
- напишите о своих достижениях — работодатель должен понять, что вы активная и интересная личность, которая достигает поставленных целей;
- пункт дополнительные навыки — напишите все, что умеете делать за компьютером. Работодателя не заинтересует и не удивит, что вы умеете работать в Word. Лучше, пройдите тест на цифровую грамотность, который Минцифра запустила еще в 2020 году, а сертификат владения компьютером добавьте к резюме;
- добавьте несколько слов о себе — пять-семь коротких предложений, которые охарактеризуют вас в глазах работодателя.
Структура резюме
- Контактная информация — ФИО, номер телефона, почта, ссылки на соцсети, фото.
- Образование.
- Опыт в сфере — практика, стажировка, прохождение курсов и тому подобное.
- Профессиональные навыки и знания.
- Ваши профессиональные достижения.
- Дополнительные профессиональные навыки.
- Личные навыки.
- Несколько слов о себе и собственных достижениях.
Также стоит указать, на какую должность вы претендуете.
Главное, чтобы ваше резюме не было скучным и шаблонным, заинтересуйте работодателя своей оригинальностью и творческим подходом, даже к составлению обычного резюме.