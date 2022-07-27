В отделениях Новой почты можно получить помощь ВПЛ от ООН: как это сделать
Новая почта запустила новую услугу для внутренне перемещенных лиц. Отныне все ВПЛ смогут воспользоваться отделениями НП, чтобы получить финансовую помощь от Всемирной продовольственной программы ООН.
Как получить выплаты в отделениях Новой почты — читайте в материале Фактов ICTV.
Помощь ВПЛ от ООН
Ранее Кабмин утвердил постановление о дополнительных выплатах ВПЛ в рамках совместного проекта со Всемирной продовольственной программой ООН.
— Выплата пособия в рамках реализации проекта дополнительно осуществляется без представления отдельного обращения внутренне перемещенным лицом на основании сведений, содержащихся в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах, независимо от получения лицом иных видов помощи, в том числе выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам, – говорится в документе.
Выплата пособия осуществляется в размере 2 220 грн один раз в месяц на каждого члена семьи, но не более чем для трех человек.
Деньги будут поступать в течение трех месяцев через систему международных денежных переводов Western Union на территории Украины.
Кто может получить
Выплата пособия в рамках реализации проекта осуществляется дополнительно, без представления отдельного обращения ВПЛ.
То есть, нужно быть оформленным как ВПЛ, а дополнительно обращаться в ЦПА не нужно. На ваш контактный номер мобильного телефона поступит сообщение от Всемирной продовольственной программы ООН с кодом и информацией о том, как получить денежный перевод.
Получите выплаты от ООН через НП
В пресс-службе Новой почты сообщили, что люди, которые были вынуждены переехать в другие регионы из-за войны и которым начислена помощь от Всемирной продовольственной программы ООН, могут получить ее в отделениях НП.
При оформлении финансовой помощи нужно выбрать способ получения помощи — Новая почта. Далее вам должно прийти сообщение с кодом от партнера ООН в Украине.
Как получить выплаты:
- придите в ближайшее отделение;
- сообщите оператору, что вам необходимо получить перевод от Western Union;
- назовите ваш код;
- покажите соответствующий документ, который идентифицирует вашу личность.
А с вопросами о начислении пособия можно обращаться на горячую линию Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине по телефону 080030771.