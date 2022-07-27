Июль, 27 в 15:18

Государственная исполнительная служба входит в систему органов Минюстиции Украины и осуществляет выполнение решений судов и других органов в соответствии с законодательством.

Главное задачей исполнительной службы — своевременное, полное и принудительное исполнение решений, предусмотренных законом.

Что делать, когда исполнительная служба заблокировала счета — узнавали Факты ICTV.

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Почему заблокировали счета

В общем, исполнительная служба накладывает аресты только на должников. Причин ареста может быть много.

Например, вы не оплатили ЕСВ взнос, или имеете долг в банке, или у вас есть задолженность по уплате алиментов, штрафов или государственных налогов.

Сторонами исполнительного производства являются взыскатель (исполнитель) и должник. При этом взыскателем может быть физическое и юридическое лицо или государство. Все зависит от долга.

То есть арестовать средства, имеющиеся на вашем счетах, имеет право как государственный, так и частный исполнитель.

Арест налагается на основании постановления исполнителя об аресте средств должника. Само постановление выносится на оснве исполнительным документам или на основании решения суда, судебного приказа или нотариуса.

Что делать, когда заблокировали счета

Юрист Ростислав Кравец отмечает, что в таком случае есть несколько моментов.

— В первую очередь, вам нужно выяснить кто ваш взыскатель. Далее стоит связаться с исполнителем, чтобы вы понимали на основании какого документа был заблокирован ваш счет, — говорит юрист.

Кравец добавляет, что оснований для ареста счетов исполнительной службой может быть множество.

— Например, задолженность перед ЖКХ, или долги перед банками, также долг за ДТП или неуплаченные налоги и штрафы. То есть в первую очередь, нужно обратиться в исполнительную службу, это важно, чтобы понять основания возникновения долга, по которому открыто производство и наложен арест на средства, — отмечает Кравец.

Также стоит обратиться к исполнителю с заявлением на получение документов:

копии постановления об открытии исполнительного производства;

копии постановления об аресте средств должника и других документов, содержащихся в производстве.

Далее юрист рекомендует оплатить задолженность согласно исполнительному документу для его окончания и снятия ареста.

После погашения долга, исполнитель выносит электронное постановление о снятии ареста относительно счетов и направляет его в банк.

В свою очередь банк принимает его и осуществляет фактическую розблокировку средств на счете.

Юрист также добавляет, если человеку заблокировали пенсионный или зарплатный счет, ему стоит обратиться к своему исполнителя и в банк и предоставить документ, который подтверждает, что этот счет используется исключительно для получения заработной платы или пенсии.

— В соответствии с последним решением Верховного суда, банк и исполнительная служба самостоятельно обязаны разблокировать такой счет в течение одного дня. Если этого не произошло, нужно обжаловать действия исполнителя в суде, — говорит юрист.

Как проверить наличие исполнительного производства

Во время наложения ареста, исполнительная служба обязательно вносит информацию относительно лица в Единый реестр должников.

Для получения информации вы может воспользоваться специальной услугой Автоматическая система исполнительного производства на сайте Министерства юстиции Украины:

перейдите по ссылке;

заполните личные данные;

нажмите Поиск.

На экране появится вся информация относительно номера исполнительного производства, документа на основании которого оно открыто и категория взыскания средств.

Также можно воспользоваться приложением Дія:

перейдите в приложение;

в меню найдите категорию Услуги ;

; далее выберите пункт Исполнительные производства.

Если на ваше имя не открыто производств на экране вы увидите — Отсутствуют или уплачены исполнительные производства.

Если же статус производства Открыто — это означает, что исполнитель вынес постановление об открытии производства и счета могут быть заблокированы.