Июль, 27 в 22:19

В условиях полномасштабной войны в Украине большое количество граждан пропали без вести, а местонахождение некоторых мирных жителей до сих пор не могут установить. Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко объяснил, что делать семье или друзьям, у которых близкий человек до сих пор не выходит на связь.

— Есть несколько примеров, когда военные пропали без вести, и через неделю нашлись. Это была разведка, попавшая под обстрел, затем она вышла. Мы уже думали, что они в плену или могли погибнуть. Если будет возможность у людей из Мариуполя или разбомбленных городов обращаться к нам, у них будет связь, то эта цифра (пропавших без вести, – Ред.), к сожалению, будет становиться больше.

Котенко объяснил, куда нужно обращаться, если есть информация об исчезновении человека. По его словам, об исчезновении может сообщить любой человек, то есть это могут быть знакомые, соседи, друзья или работодатели.

— Нужно обязательно обратиться в Нацполицию и написать заявление об исчезновении человека. Во-вторых, следует обратиться в НИБ по телефону 1648. В-третьих, обратиться в наш Call-центр (Офис уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, — Ред.). Телефоны: 0800-339-247. Если человек будет звонить из-за границы, у нас есть еще один телефон на любой мессенджер: 095-896-04-21. Это простой алгоритм действий людей, которые к нам обращаются. Обращаться может кто угодно: сосед или друг. Нужно больше информации: фамилия, имя, отчество, год рождения и где исчез человек, чтобы мы могли начать поиск.

Уполномоченный рассказал, что сейчас много мошенников, стремящихся нажиться на чужом горе. По его словам, люди, которые занимаются поиском пропавших без вести, не требуют денег.

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