Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
С начала полномасштабного вторжения России в Украину именно этот сигнал уведомляет украинцев о возможной опасности.
На интерактивной онлайн-карте воздушных тревог в Украине можно посмотреть, где сейчас есть опасность ракетного удара и где ситуация спокойная. Факты ICTV собрали для вас все доступные онлайн карты воздушных тревог в Украине.
Официальная карта воздушных тревог в Украине
Карта — Повітряна тривога
На карте можно посмотреть не только, в каких регионах воздушная тревога, но и где есть опасность химического поражения. Можно переключить на темный или светлый режим.
Условные обозначения:
- Желтым цветом отмечены участки усиленного внимания.
- Зеленым цветом — химическая опасность.
- Светло-розовым — воздушная тревога в городе.
- Более темный розовый — тревога в общине.
- Темно-розовый — воздушная тревога в районе.
- Красный — тревога в области.
Также от разработчиков этой онлайн-карты воздушных тревог доступно приложение для Android и iOS, а также Harmony OS. Это приложение уведомляет о воздушной тревоге в том регионе, который вы выберете в настройках.
Карта воздушных тревог alerts.in.ua
Если карта не отображается, перейдите по ссылке. Данная карта работает по информации из канала Воздушная тревога в Telegram.
Карта обновляется каждые 25 секунд. Также в сервисе можно просмотреть время начала и продолжительность воздушной тревоги в каждом регионе.
Условные обозначения:
- Красный – воздушная тревога.
- Серый (или черный) – нет тревоги.
- Белый (или светло-серый) – нет информации.
Мапа сирен України
Эта карта воздушных тревог обновляется каждые 15 секунд.
Условные обозначения:
- Оранжевый – Воздушная тревога.
- Зеленый – Нет тревоги.
- Серый – Нет информации.
Карта воздушных тревог kopiyka.org
Это альтернативная независимая карта, предназначенная для онлайн-просмотра тревоги в Украине.
Условные обозначения:
- Серый — Нет тревоги.
- Красный — Воздушная тревога.
- Белый — Нет информации.
На сервисе также можно включить звуковое оповещение на конкретную область.
Облегченная версия карты https://kopiyka.org/s.
Как звучит сигнал воздушной тревоги
Воздушная тревога, которую мы уже более четырех месяцев слышим ежедневно, – это сигнал “Внимание всем!”. Он извещает об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций общегосударственного уровня (например, техногенного или военного характера).
Виды чрезвычайных ситуаций разные, однако в наше время — это означает угрозу удара с неба. Сигнал воздушной тревоги звучит как завывание сирены, короткие или длинные гудки из промышленных объектов.