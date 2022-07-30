Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Могут в ногу выстрелить: оккупант жалуется на издевательства от командиров

Марта Бондаренко, редактор ленты
Могут в ногу выстрелить: оккупант жалуется на издевательства от командиров

Главному управлению разведки Минобороны удалось перехватить разговор российского оккупанта, который по телефону жалуется жене на издевательство от командиров.

Об этом сообщает пресс-центр разведки.

Как рассказывает захватчик, ему кажется, что командиры употребляют какие-то наркотики, ведь постоянно ходят в бодром настроении.

Сейчас смотрят

— Здесь у нас командиры отморожены. Они могут тебе в ногу выстрелить. Им за это ничего не будет. Я тебе говорю, они все время в таком бодром состоянии — отмороженные наглухо. Я вообще думаю, что они под каким-то этим… ЛСД. Они все время в таком бодром состоянии, я просто на зрачки не обращаю внимания. Да они постоянно водкой глушат, через день, — рассказывает оккупант.

Источник: ГУР Минобороны

Фото: ГУР Минобороны

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка