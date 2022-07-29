Стригут военных ВСУ бесплатно: история барберов-волонтеров

Июль, 29 в 14:35

Двое столичных барберов Артем Литвиненко и Георгий Бирюков — владельцы одного из барбершопов в самом центре Киева.

О собственном заведении мечтали давно, как только начали осваивать профессию барбера. Они — лучшие друзья, до этого имели другой бизнес — кофейню.

Барберство было интересно обоим, поэтому и туда пошли строить карьеру вместе.

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В ноябре 2021 года наконец открыли свой собственный барбершоп, но в мирное время успели поработать всего три месяца, далее началась полномасштабная война.

В первый месяц вторжения подземное помещение барбершопа использовали как укрытие. Артем рассказывает, что даже пускали туда пожить знакомых.

— Я помню где-то за два дня до войны соседи с улыбкой спрашивали: Можно ли будет к вам зайти, если будет война? Никто не верил в то, что может такое произойти, и я говорил: Да, конечно! В первый день мы приехали, открыли помещение. Здесь жили люди, и мы даже не переживали за то, что у нас там остались машинки, косметика, много хорошего оборудования, — рассказывает Артем.

Со временем к барбершопу понемногу начали обращаться клиенты. Среди них были и люди в форме.

Тогда барберы решили, что будут стричь наших защитников бесплатно. Сарафанное радио сработало, сейчас ребята уже постригли более 500 военнослужащих.

Однако, как показал опыт, они сюда идут не из-за денег, а за моральной разрядкой.

— Честно говоря, эти люди вообще не разговаривают о войне, чаще всего они просто молчат. Они стараются отвлечься, а мы, как можем, в этом помогаем. Мы разговариваем о спорте, на разные общие темы, но не трогаем тему войны, — говорит Артем. — Я могу сказать, что познакомился с одним из лучших снайперов в Украине, конечно, я не могу рассказать, кто это. Но если бы вы увидели этого человека в жизни, то никогда бы не догадались, кто он на самом деле, — подхватывает Георгий.

Он добавляет, что пока идет война, для гражданских здесь произвольные цены. Кто-то платит сколько имеет, а кто-то — с лихвой. Так барбершоп держится на плаву.

— Нам очень помогают наши гражданские клиенты. Они понимают ситуацию, и несмотря на то, что у нас свободная цена, довольно часто платят больше, чем стандартная стоимость стрижки, — говорит Георгий.

Сейчас большинство клиентов у ребят именно военные. Не зря на полках в барбершопе среди косметики можно найти многочисленные военные сувениры — осколки от Градов, вещи оккупантов и даже реактивный противотанковый гранатомет (их у ребят несколько).

Один из таких продали на аукционе за 12 тыс. грн, которые перевели на нужды армии.

Во время съемки сюжета в барбершопе стриглись военнослужащие Анатолий и Али, они здесь давние гости. А вот Андрей — впервые.

— На самом деле мой побратим увидел, что я просто взял машинку и собирался побриться налысо. И он спросил: Зачем это тебе? Иди, нормально пострижешься в барбершопе. Он мне посоветовал обратиться сюда. Я здесь впервые, но пока мне все нравится, — говорит военный.

Барберы рассказывают, что полномасштабная война больше сблизила их с посетителями. Сформировалось целое комьюнити.

Многие клиенты пошли защищать страну, поэтому тех, кто вернулся с ранениями, пытаются навещать в госпиталях. Именно так и появился кредит доверия между армейцами и барберами, рассказывает военнослужащий ВСУ Али.

— Прихожу сюда, потому что здесь комфортно и легко. Здесь легкая атмосфера, очень дружеская. И иду не просто постричься, а чтобы просто отвлечься и интересно пообщаться, — говорит Али.

Барберы Артем и Георгий такое волонтерство не считают героизмом. Говорят, что бесплатные стрижки — это самое малое, что они могут сделать для наших защитников.

— Я не могу думать о деньгах, когда стригу военного. Думаю про свою совесть. У меня есть клиент, который пережил Мариуполь. Я не буду говорить, кто это. Но то, что ему довелось увидеть… Наша помощь — это даже не 10% от того, что сделал он. Поэтому когда я стригу таких людей, то не имею морального права думать о деньгах.

Ребята рассказывают, для них самая приятная благодарность — когда военные не хотят надевать головной убор, потому что прическа очень нравится. Хотя униформа и обязывает.

Фото: Underground Barbershop