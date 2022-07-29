Я жив! СЕО Vodafone Украина Устинова объяснила, почему так важно быстро возвращать связь в освобожденные города

Июль, 29 в 10:30

Вооруженные силы Украины освободили от российских захватчиков 1 028 населенных пунктов, еще 2 621 остается под контролем оккупантов. Поэтому у специалистов Vodafone Украина впереди еще много работы.

Они знают и понимают, что восстановление связи с родными очень важно для людей, которые в оккупации были отрезаны от близких.

– Знаете, что происходит, когда в городе снова появляется связь? Люди приходят к первой восстановленной базовой станции, они звонят по телефону и говорят почти одинаковые слова: “Я жив, у меня все хорошо”, – рассказывает СЕО Vodafone Украина Ольга Устинова.

Война изменила жизнь всех украинцев, говорит Устинова, однако точно не сломала, поэтому после возвращения в разрушенные города специалисты мобильного оператора максимально быстро пытаются восстановить связь:

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– Когда ты не можешь планировать, что будет завтра, и одновременно должен планировать на несколько лет вперед. Когда ты в десятый раз восстанавливаешь поврежденную базовую станцию, зная, что завтра или через пару дней нужно будет начинать все сначала.

Помогают работать в таких экстремальных условиях спутниковые интернет-терминалы Starlink.

– Starlink вообще дал нам возможность за час возвращать связь туда, где в другое время понадобились бы дни, а то и недели. Впервые такую ​​штуку – подключили оборудование Starlink к нашей сети – мы сделали еще в начале апреля, когда орки сбежали из Киевской области. Благодаря нашему ноу-хау связь была восстановлена ​​в Ирпене и Романовке. Больше всего тогда боялись мин, но все обошлось, – вспоминает инженер, начальник отдела планирования и развития сети радиодоступа Vodafone Украина Константин Науменко.

1 апреля Vodafone запустил базовую станцию вблизи Ирпеня и Романовки в Киевской области в конфигурации 2G и 4G, на которой в качестве транспортной сети использовался комплект оборудования Starlink компании SpaceX.

По словам инженера, это первый случай в Украине и один из первых в мире, когда работа сети мобильного оператора резервируется через спутниковую связь, а с точки зрения конвергенции технологий – это второй в мире кейс после японского оператора KDDI. В условиях войны этого никто еще не делал.

Такая схема часто используется и сейчас как временное решение, а после возвращения контроля Starlink заменяют настоящей транспортной сетью.

Фото: Vodafone Украина