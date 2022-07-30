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Факты / Украина / Общество

Родственники защитников Азовстали призвали мир признать Россию государством-спонсором терроризма

Валентина Чорна, редактор ленты
Родственники защитников Азовстали призвали мир признать Россию государством-спонсором терроризма
Фото: Суспільне

Родственники украинских военнопленных из Азовстали и активисты призвали мировое сообщество отреагировать на трагедию, которая произошла в Оленовке.

В субботу, 30 июля, они вышли с плакатами на Софиевскую площадь в Киеве. Участники акции требуют от мира признать Россию государством-спонсором терроризма.

Также они призвали ООН и Международный комитет Красного Креста отреагировать на преступные действия РФ и привлечь ее к ответственности за нарушение всех ранее заключенных договоренностей.

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Организатором мероприятия выступила инициативная группа Вырий при поддержке Ассоциации семей защитников Азовстали.

Напомним, что в ночь на 29 июля российские оккупанты жестоко убили украинских военнопленных на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке. Среди пленных были бойцы полка Азов.

В Офисе генпрокурора сообщали о гибели около 40 и ранении 130 военных. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил о более чем 50 погибших. Точных данных пока нет.

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