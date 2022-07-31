Июль, 31 в 18:54

Отдельные подразделения армии Российской Федерации переместились из Славянского на Запорожское направление. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Южнобужском направлении враг пытается удержать захваченные рубежи и предотвратить наступление ВСУ. Российская армия применяет огонь для обстрела позиций украинских защитников, разрушения объектов гражданской и военной инфраструктуры вдоль линии столкновения.

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Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства, ударов по военным объектам и элементам инфраструктуры на подконтрольной территории Украины.

В готовности к ударам высокоточным оружием Российская Федерация удерживает четыре носителя крылатых ракет морского базирования, отметили в Генеральном штабе ВСУ.