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Факты / Украина / Общество

Некоторые подразделения РФ переместились из Славянского на Запорожское направление – Генштаб

Юля Захарченко, редактор ленты
проросійський бойовик з "днр"
Фото: Depositphotos

Отдельные подразделения армии Российской Федерации переместились из Славянского на Запорожское направление. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Южнобужском направлении враг пытается удержать захваченные рубежи и предотвратить наступление ВСУ. Российская армия применяет огонь для обстрела позиций украинских защитников, разрушения объектов гражданской и военной инфраструктуры вдоль линии столкновения.

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Источник: Генштаб ВСУ
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