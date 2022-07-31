Июль, 31 в 18:22

Дарья Герасимчук, уполномоченная президентом Украины по правам ребенка, заявила, что сейчас украинским властям необходимо установить всех детей, которых оккупанты насильно вывезли на территорию РФ.

Об этом Герасимчук сказала в эфире FreeДом.

По ее словам, на сегодня российские власти заявляют, что “эвакуировали” в Россию около 450 тысяч украинских детей. Но при этом оккупанты не предоставляют никаких официальных списков, чтобы можно было проверить правдивость данной информации.

Сейчас смотрят

Поэтому Украина ориентируется на те данные, которые имеются на сегодняшний день.

— По состоянию на вчера, сегодня мы еще не получали обновленные данные, в списках значится 5 751 ребенок. Это дети, которые были депортированы (в РФ — Ред.) или перемещены. В этом списке не только дети-сироты, это смешанный список, — отмечает Герасимчук.

По ее словам, с 2014 года в государственном реестре детей-сирот нет информации о детях с “ЛНР” и “ДНР”, потому что нет физической возможности контролировать что происходит на оккупированных территориях.

Поэтому сейчас имеются данные по этим территориям только до 2014 года.

— В этом и есть суть проблемы. Потому что те 108 детей, которых оккупанты раздают в семьи, нет в нашей базе данных, — Дарья Герасимчук.

Уполномоченная по правам ребенка отмечает, что украинские дети были усыновлены в России незаконно, потому что те российские родители не получили соответствующее разрешение от украинских властей.

По словам Герасимчук, у украинцев, которые хотят покинуть РФ и вернуться в Украину, есть возможности сделать это.

— Россия депортацией украинцев на дальние территории хочет стереть национальную идентичность наших людей. Они (оккупанты — Ред.) пытаются осуществить геноцид украинского народа, — считает Дарья Герасимчук.

Ранее вице-премьер, глава МинТОТ Ирина Верещук заявила, что из Донецкой области хотят в обязательном порядке эвакуировать от 200 до 220 тыс. местных жителей.