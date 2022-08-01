IBAN карты ПриватБанка: как узнать
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IBAN (International Bank Account Number) — международный номер банковского счета.
Его назначение — упрощения операций между банками разных стран. Это стандартная система банковского счета в государствах Евросоюза.
Как узнать IBAN и реквизиты карты ПриватБанка — узнавали Факты ICTV.
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С помощью Приват24
Чтобы найти реквизиты своей карты, вам понадобится приложение Приват24.
- Перейдите в мобильное приложение Приват24.
- Авторизуйтесь с помощью пароля.
- На главной странице выберите свою карточку, нажав на нее.
- В правом верхнем углу нажмите на значок Настройки.
- Найдите и выберите пункт Реквизиты карты.
- На экране вы увидите свой IBAN, счет и валюту карты, МФО банка и тому подобное.
С помощью веб-версии Приват24
Если у вас нет мобильного приложения, можете воспользоваться сайтом Приват24.
- Перейдите по ссылке и авторизуйтесь.
- В главном меню выберите пункт Переводы — SWIFT.
- Среди реквизитов разных стран найдите категорию Другая валюта.
- Перед вами появится ваша карта и кнопка Получить реквизиты — нажмите на нее.
- На экране вы увидите свои реквизиты и IBAN.
Кстати, их можно скачать, нажав на соответствующую кнопку.
Другие способы
Узнать свой IBAN вы можете в любом отделении Приватбанка. Необходимо просто обратиться к специалисту — ваши реквизиты вам распечатают.
Также есть вариант — воспользоваться терминалами самообслуживания:
- В меню выберите Мои настройки.
- Там найдите Реквизиты.
- Вы можете просто просмотреть или же распечатать свой IBAN.