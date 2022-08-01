Август, 01 в 17:37

IBAN (International Bank Account Number) — международный номер банковского счета.

Его назначение — упрощения операций между банками разных стран. Это стандартная система банковского счета в государствах Евросоюза.

Как узнать IBAN и реквизиты карты ПриватБанка — узнавали Факты ICTV.

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С помощью Приват24

Чтобы найти реквизиты своей карты, вам понадобится приложение Приват24.

Перейдите в мобильное приложение Приват24.

Авторизуйтесь с помощью пароля.

На главной странице выберите свою карточку, нажав на нее.

В правом верхнем углу нажмите на значок Настройки .

. Найдите и выберите пункт Реквизиты карты .

. На экране вы увидите свой IBAN, счет и валюту карты, МФО банка и тому подобное.

С помощью веб-версии Приват24

Если у вас нет мобильного приложения, можете воспользоваться сайтом Приват24.

Перейдите по ссылке

В главном меню выберите пункт Переводы — SWIFT .

. Среди реквизитов разных стран найдите категорию Другая валюта .

. Перед вами появится ваша карта и кнопка Получить реквизиты — нажмите на нее.

— нажмите на нее. На экране вы увидите свои реквизиты и IBAN.

Кстати, их можно скачать, нажав на соответствующую кнопку.

Другие способы

Узнать свой IBAN вы можете в любом отделении Приватбанка. Необходимо просто обратиться к специалисту — ваши реквизиты вам распечатают.

Также есть вариант — воспользоваться терминалами самообслуживания: