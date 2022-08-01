Август, 01 в 17:48

Жителя Кропивницкого не пустили в укрытие в местную школу во время воздушной тревоги. Дежурный аргументировал запрет пройти к безопасному месту тем, что парень якобы трус. Мол, если вахтер не боится, то ему тоже не нужно бояться угрозы.

18-летний Нестор Козачинский рассказал, что воздушная тревога застала его в месте, ближайшее укрытие с которым находилось в одной из школ. Его впустили в помещение, однако вахтер не захотел дать ему доступ к укрытию.

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– Я настоял, чтобы пройти, ведь это моя безопасность. Он все время сопротивлялся. А когда я начал еще больше настаивать на своем, то перешел на оскорбления и просто хамское поведение, – отметил парень.

После семи минут воздушной тревоги вахтер все же пустил его в укрытие. Спустя время сирена затихла, но отбоя опасности еще не было. Тогда дежурный сказал парню, чтобы он уходил из школы, оскорбляя его обзывательствами. На что Нестор ответил, что останется до отбоя воздушной тревоги.

Директор школы Александр Саржевский отметил, что вахтер не мог этого сделать. По его словам, у дежурного находилась внучка в Харькове под ракетными ударами российской армии, поэтому для него — это болезненная тема.

– Вообще мы людей пускаем. Все происходит так: человек звонит по номеру, вахтер его встречает и запускает в укрытие. Например, в четверг, когда взрывы были, в школе были дети, за ними пришли родители, поэтому мы их тоже провели в укрытие.

Заместитель директора по хозяйственной части Эдуард Титаренко отметил, что вахтер вообще не обязан впускать мирных жителей. По его словам, он мог впустить, если бы были дети или женщины. Но тогда парень зашел один, поэтому вахтеру якобы пришлось бы покинуть свой пост и находиться с ним в укрытии.

– Как он может впустить, если не знает вас? Дежурный здесь один, и кто знает, какая ситуация может произойти. Я буду разбираться с этим вопросом. Если бы здесь еще люди были, то заходите. А так он же не может покинуть свой пост и сидеть с ним в укрытии, – заявил он.

Источник: CBN