Август, 01 в 18:41

В Днепровском районе Киева по улице Гродненской произошло повреждение водопровода.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация. В связи с этим был отключен участок трубопровода диаметром 1 200 мм.

По данным коммунальщиков, из-за этого временно может отсутствовать водоснабжение по улицам Сосницкая, Двинская, Астраханская, Кармалюка.

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Также во время выполнения ремонтных работ может наблюдаться ухудшение качества водопроводной воды.

– На месте работает аварийная бригада Киевводоканала. О сроках восстановления водоснабжения будет сообщено позже, – добавили в КГГА.

По состоянию на 18.25 КП Киевтеплоэнерго локализовало повреждение теплосети под мостом Патона.

— При гидравлических испытаниях под мостом Патона обнаружено повреждение теплосети. Аварийная бригада оперативно локализовала место утечки. Продолжается подготовка к проведению ремонтных работ, которые будут выполнять верхолазы, — добавили в КГГА.

Повреждение было обнаружено во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5. Этот магистральный трубопровод обеспечивает теплом Русановку и Березняки.