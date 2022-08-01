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Факты / Украина / Общество

Укрпочта закрывает отделения на временно оккупированных территориях Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
Укрпочта закрывает отделения на временно оккупированных территориях Украины
Фото: Depositphotos

Государственное предприятие почтовой связи Укрпочта прекращает работу на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

— Бывают дни со смешанными чувствами. С сегодняшнего дня, первый раз с 24 февраля, Укрпочта работает только на территории, подконтрольной Украине, — отметил он.

Несмотря на все препятствия, Укрпочта выплачивала тысячи пенсий, принимала и перечисляла платежи за коммунальные услуги, доставляла необходимые продукты.

Однако российские военные ужесточили давление — они пытаются собрать номера паспортов пенсионеров для проведения псевдореферендумов и угрожают работникам почты.

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– Мы вернемся, я точно это знаю. Как мы вернулись в Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. И не просто вернемся, а с новыми отделениями, как это сегодня произошло в Тростянке, который получил значительные повреждения от “освободителей”. Теперь новое отделение открыто в самом центре Тростянца. И оно не последнее, – заверил гендиректор Укрпочты.

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