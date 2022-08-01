Укрпочта закрывает отделения на временно оккупированных территориях Украины
Государственное предприятие почтовой связи Укрпочта прекращает работу на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.
— Бывают дни со смешанными чувствами. С сегодняшнего дня, первый раз с 24 февраля, Укрпочта работает только на территории, подконтрольной Украине, — отметил он.
Несмотря на все препятствия, Укрпочта выплачивала тысячи пенсий, принимала и перечисляла платежи за коммунальные услуги, доставляла необходимые продукты.
Однако российские военные ужесточили давление — они пытаются собрать номера паспортов пенсионеров для проведения псевдореферендумов и угрожают работникам почты.
– Мы вернемся, я точно это знаю. Как мы вернулись в Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. И не просто вернемся, а с новыми отделениями, как это сегодня произошло в Тростянке, который получил значительные повреждения от “освободителей”. Теперь новое отделение открыто в самом центре Тростянца. И оно не последнее, – заверил гендиректор Укрпочты.