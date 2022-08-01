Август, 01 в 19:14

Государственное предприятие почтовой связи Укрпочта прекращает работу на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

— Бывают дни со смешанными чувствами. С сегодняшнего дня, первый раз с 24 февраля, Укрпочта работает только на территории, подконтрольной Украине, — отметил он.

Несмотря на все препятствия, Укрпочта выплачивала тысячи пенсий, принимала и перечисляла платежи за коммунальные услуги, доставляла необходимые продукты.

Однако российские военные ужесточили давление — они пытаются собрать номера паспортов пенсионеров для проведения псевдореферендумов и угрожают работникам почты.

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