Август, 01 в 17:38

В украинском McDonald’s рассказали, откроются ли рестораны в августе.

Об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью в McDonald’s Алеся Муджири в комментарии Фактам ICTV.

– Мы преданы Украине и постоянно оцениваем ситуацию, имея амбиции возобновить работу в некоторых областях. На этом этапе мы не можем озвучить конкретные детали или планы, – отметила она.

Впрочем, популярная сеть фастфудов пока не планирует возобновлять работу в украинских городах уже в августе.

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В компании добавили, что с 24 февраля они помогают Украине. Так, они выплачивают зарплаты команде, а также передали продукты из ресторанов и складов на гуманитарные нужды – более 700 тонн продукции более чем на 130 млн грн.

Кроме того, сотрудники McDonald’s присоединились к Фонду Дом Рональда Макдональда как волонтеры и организовали программы гуманитарной помощи.

– В этих программах мы закупаем и раздаем продукты первой необходимости семьям, пострадавшим от войны, закупаем оборудование, медикаменты, а также продукты и воду больницам, – утверждает Муджири.

По ее словам, украинские семьи уже получили более 75 тыс. продуктовых наборов, а помощь с оборудованием и медикаментами получили 26 больниц.

Напомним, в конце июня СМИ сообщали, что рестораны сети McDonald’s могут возобновить работу в Украине в августе. Информацию о подготовке к открытию подтвердила тогда и CEO компании в Украине Юлия Бадритдинова.