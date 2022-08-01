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Факты / Украина / Общество

Какие города окажутся под угрозой, если ВСУ не удержат Бахмут — объяснение военного

Юля Захарченко, редактор ленты
Какие города окажутся под угрозой, если ВСУ не удержат Бахмут — объяснение военного
Фото: Минобороны

В случае захвата Бахмута российской армией под угрозой оккупации окажутся Краматорск, Славянск и Донецкое направление. Заместитель командующего войсками ОК Север Сухопутных войск ВСУ и бригадный генерал Дмитрий Красильников отметил, что оккупанты наносят не настолько сильную огневую активность, как несколько месяцев назад.

Он заверил, что события возле Бахмута предоставили возможность украинским защитникам и подразделениям ВСУ осуществить перегруппировку, усилив оборону по этим направлениям.

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– Бахмут, Соледар и Северск нужно содержать. Учитывая, что огневое преимущество уже не такое сильное, как оно было раньше. То у меня большая судьба надежды, что все же нам удается удержать Бахмут, Соледар и Северск, — отметил он.

По словам заместителя командующего, оккупация даже одного города из перечисленных трех может открыть российской армии путь для захвата Славянска и Краматорска. Тогда это создаст угрозу Донецкой группировке Вооруженных сил Украины.

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Источник: Громадське
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