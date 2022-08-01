Закрытые границы с визами: какими украинцы видят отношения с Россией

Август, 01 в 14:44

Абсолютное большинство украинцев (79%), по состоянию на июль 2022 года, считают, что между Украиной и Россией должны быть закрытые границы с визами и таможнями.

То, что страны должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами без виз и таможен, считают 11% украинцев. Также всего 1% респондентов выступают за объединение в одно государство.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

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После полномасштабного вторжения РФ доля тех, кто считает, что границы между государствами должны быть закрыты с визами и таможнями, выросла с 44% до 79%.

С 48% до 11% стало меньше тех, кто выступает за “дружеские” отношения между странами. Также с 5% до 1% снизилась доля выступающих за объединение в одно государство.

Во всех регионах по сравнению с февралем значительно возросла доля выступающих за закрытые границы. В частности, если на Юге и Востоке еще в феврале большинство выступали за “дружеские” отношения, то сейчас большинство считает, что между Украиной и Россией должны быть визы и таможни.

Большинство из всех категорий выступают за то, чтобы между Украиной и Россией были закрыты границы с визами и таможнями. Даже среди русскоязычных граждан 52% выступают за закрытые границы, а за “дружеские” отношения – 35%. Только 3% утверждают, что Украине и России следует объединиться в одно государство.

— После февраля 2022 года агрессивность руководства России и “обычных” россиян вместе со зверствами российской армии похоронили идею “дружественных” и “удобных” отношений. Не только на уровне Украины в целом абсолютное большинство считают нужными визы и таможни с россиянами, но и во всех регионах это мнение абсолютно преобладает. Украинцы, независимо от региона или языка, стремятся отгородиться от России, — отметил социолог КМИС Антон Грушевский.

КМИС провел собственный опрос 6-20 июля 2022 среди 2 тыс. респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.