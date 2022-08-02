6 организаций выделили средства для украинцев, еще 2 – на подходе: как получить помощь

Август, 02 в 15:10

Уже 6 международных организаций заключили меморандумы с Минсоцполитики о помощи украинцам, в том числе и относительно пособия на сумму 2,200-2,500 грн. Еще две организации в процессе переговоров на присоединение.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Уже присоединились следующие организации:

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Представительство детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ);

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН);

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН);

Миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общество Красного Креста Украины;

Международная организация по миграции (МОМ), RED ROSE CDS LIMITED.

В процессе договоренностей БУ Человек в беде и Норвежский совет по делам беженцев.

Министерство для этих организаций собирает заявки через сайт ЄДопомога, верифицирует заявки и передает организациям сведения о людях, конечно, с согласия украинцев. Затем эти организации рассматривают заявки и выплачивают уже украинцам.

— Подать заявки можно через наш сайт ЄДопомога, это по сути основной портал, через который мы получаем информацию и верифицируем, передаем. Если у людей нет возможности подать заявку через сайт самостоятельно, есть родные, друзья, которые могут заполнить заявки. Многие сервисы уже предоставляются и на почте, и в банках, — говорит Оксана Жолнович.

Как получить помощь

Для получения помощи, кроме паспортных данных и идентификационного кода, требуется банковский счет IBAN.

— Нужно иметь счет хотя бы в каком-нибудь украинском банке. Это может быть пенсионный счет, потому что если у нас человек получает пенсию, он уже имеет счет, ему не нужно открывать никаких новых счетов, ему нужно просто указать тот счет, который у него есть, — отмечает министр.

Однако не для всех видов помощи требуется IBAN. Например, для помощи Всемирной продовольственной программы или Международной организации миграции также может использоваться Western Union, денежные переводы.

Заявку на платформе может оставить любой человек, а вот решение о выплатах и ​​каким категориям населения помочь, принимают международные организации.