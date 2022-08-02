Август, 02 в 20:46

До конца года Кабинет министров планирует повысить размер некоторых социальных выплат.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

— Речь идет и о пенсиях, и о социальных пособиях, которые выплачиваются малообеспеченным, лицам с инвалидностью и другим категориям людей, нуждающихся в государственной поддержке. Что касается пенсий, то с 1 октября стартует программа, которая у нас длится уже два года, это поддержка пенсионеров. Мы будем осуществлять доплату в рамках этой программы лицам 70+, они получат по 300 грн доплаты к своей пенсии, — рассказала она.

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По словам Жолнович, лица, которым в прошлом году уже была назначена такая надбавка, получат ее уже в проиндексированном виде.

– С 1 октября мы повышаем минимальный уровень выплаты пенсий для лиц старше 70 лет, которые имеют полный страховой стаж, до 3 тыс. грн. Людям, у которых меньший страховой стаж, соответственно, пропорционально также будет повышаться пенсионная выплата, — рассказала министр.

Также в связи с незначительным увеличением размера минимальной заработной платы в Украине, повысятся и размеры пенсий.

Второй раз перечисление пенсий и всех пособий будет происходить в декабре, когда примерно на 3,5% повысится прожиточный минимум.